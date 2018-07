Uma mulher não se conseguiu divorciar do marido de há 40 anos devido ao supremo tribunal inglês não considerar a infelicidade justa causa para o divórcio. Os juízes decidiram de forma unânime que Tini Owenes, de 68 anos, tem de continuar casada com Hugh Owens, de 80.

Apesar de Tini se queixar de um casamento sem amor e arruinado, o tribunal não decidiu a seu favor. Este caso realçou a obsolescência do país no que se refere a divórcios sem culpa. Mesmo em situações em que ambos os parceiros desejam terminar o matrimónio, o casal tem de fazer alegações prejudiciais mutuamente em processos potencialmente conciliadores.

Tini e Hugh estão juntos desde 1978. Ainda que a mulher estivesse a ter um caso em 2012, os cônjuges viveram na mesma casa até 2015. Segundo o The Guardian, em Maio deste ano Tini pediu o divórcio, argumentando que o seu marido dava mais atenção ao trabalho e que não havia amor e afecto na relação.

Um dos juízes do supremo tribunal Lorde Wilson afirmou que a mulher poderia divorciar-se em 2020, quando o casal estivesse separado há cinco anos. Assim, Tini seria elegível para um divórcio sem evidências de culpa.

A organização Resolution representa mais de 6500 advogados que trabalham com famílias e apoiam a introdução na lei do divórcio sem culpa. Citado pelo jornal britânico, Nigel Shepard, líder da organização Resolution, disse: "A nossa corrente legislação muitas vezes cria conflitos desnecessários. Isso força os casais a culparem-se mutuamente, quando bastava um requerimento legal".

Segundo a legislação britânica, até a realização de divórcios com vontade dos dois parceiros é difícil. Esta dificuldade deve-se a um dos parceiros precisar de fornecer provas de comportamento irracional ou adultério antes do fim do matrimónio.