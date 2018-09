A antiga jornalista da TVI vai ser a aposta da estação de Carnaxide para substituir Miguel Sousa Tavares.

A jornalista Manuela Moura Guedes vai ter um espaço de comentário no Jornal da Noite da SIC, no regresso ao espaço noticioso depois da saída da TVI. Esta quinta-feira, os pivôs do canal Clara de Sousa e Rodrigo Guedes de Carvalho colocaram fotografias com Moura Guedes nas suas redes sociais, dando assim a notícia de forma "oficiosa".





Segundo o Eco, as negociações para o novo programa duraram várias semanas e foram fechadas há dias. A também antiga deputada vai ser a aposta da estação de Carnaxide para substituir Miguel Sousa Tavares, que vai para a TVI e deixou "em aberto" um espaço de comentário às segundas-feiras.Em 2009, o Jornal Nacional da TVI apresentado pela jornalista, às sextas-feiras, foi suspenso por decisão da administração da estação televisiva, após uma longa polémica relacionada com investigações em torno do então primeiro-ministro José Sócrates.O jornal de sexta-feira dava, entre outras notícias, especial ênfase às investigações relacionadas com José Sócrates, nos casos da licenciatura, da Cova da Beira e Freeport, entre outros, o que desencadeou forte polémica com o antigo chefe do Governo, que alegadamente pressionou a administração da TVI para acabar com aquele espaço de informação.