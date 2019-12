Manuela Moura Guedes de caçadeira em riste para programa da RTP

A apresentadora Manuela Moura Guedes publicou no seu Facebook um vídeo onde aparece com uma caçadeira e faz referência à série 'Peaky Blinders', que retrata uma família de gangsters britânica. "Peaky fucking Blinders", grita Moura Guedes no vídeo. A cena terá feito parte das gravações do programa de José Pedro Vasconcelos "Depois, vai-se a ver e nada".





"Não, não me tornei um dos Shelby do gang de Birmingham, Peaky Blinders. Foi só uma pequena inspiração no momento em que me puseram uma caçadeira nas mãos... uma caçadeira de dois canos", escreveu a apresentadora no Facebook. "

O responsável? O Zé Pedro Vasconcelos. Nunca me diverti tanto num programa de televisão. E isto é só uma ideia das coisas loucas e inesperadas que saem da cabeça do Zé Pedro."



Manuela Moura Guedes aproveitou ainda o post para deixar elogios ao colegas. "Com ele não tenho medo do que me propõe fazer,sei sempre que estou bem entregue, O talento , a inteligência , o sentido crítico e o humor fazem-no único", continua ainda. O programa passa esta sexta-feira às 23h na RTP1.