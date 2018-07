Gemma Headley, uma mãe inglesa de nove filhos, caminha 11 quilómetros por dia para deixar dois dos seus filhos na escola. Há dois anos houve um corte do serviço de autocarros em Driffield, no este de Yorkshire, onde mora com a sua família. Por não conduzir, esta mãe gasta 90 minutos por dia a caminhar de casa para a escola dos filhos e da escola de novo para casa.

São aproximadamente 3 quilómetros de distância entre a sua casa e a escola dos filhos mais novos. A mãe de 36 anos diz que esta situação causa um stress diário à família e é horrível no Inverno por causa do frio. Dois dos filhos mais novos, com 4 e 5 anos, andam no infantário da Igreja de Inglaterra em Driffield.

Antes havia uma paragem de autocarro à frente da escola, mas a Câmara Municipal de East Riding de Yorkshire acabou com ela há dois anos. "Quando uma das outras crianças era bebé, era-nos oferecido um serviço de táxi. Eu queria pô-los todos no mesmo táxi este ano. Mas o concelho disse que esta já não era a sua política", contou Gemma, citada pelo jornal Mirror.

E acrescentou: "É dado um serviço de transporte grátis às crianças a 3 quilómetros da sua escola. Nós estamos a menos do que isso, e eu, mesmo assim, pagaria por esse serviço. Não há autocarros públicos na nossa zona à hora a que saímos. Eu pensei que eles trouxessem os autocarros de volta, porém, quando fui à Câmara, eles responderam-me que não tinham planos de o fazer".

Gemma afirma que o transporte é gratuito para as crianças cujos pais têm subsídios sociais: "Como é que eu posso explicar que não posso apanhar o autocarro, porque o pai deles trabalha? O que é que isso ensina às crianças? Eu pagaria o preço mensal por cada criança para as levarem à escola."