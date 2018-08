O noivo Zac Edwards, de 37 anos, interrompeu o seu próprio casamento para atirar-se à água e salvar um adolescente que estava em perigo de se afogar. O técnico científico de vida marinha conseguiu resgatar o jovem e trazê-lo são e salvo para a praia, em Orange Beach, Alabama, no dia 3 de Agosto.

O alerta foi dado por uma mulher que avistou o jovem com dificuldades quando Edwards e a sua noiva, Cindy, estavam a posar para fotografias durante a cerimónia. O noivo nadou cerca de 45 metros até alcançar o jovem, que ficou preso nas correntes fortes enquanto estava a praticar bodyboard. Depois de perceber que o rapaz estava em perigo, tirou a camisa e pediu a uns jovens que estavam na praia outra prancha para conseguir chegar perto do jovem mais rapidamente. Depois de o alcançar, pô-lo na prancha e empurrou-a até chegar à praia. Edwards, porém, começou a ficar cansado de lutar contra a corrente e teve de fazer um grande esforço até conseguir chegar à costa, tendo sido ajudado no final por socorristas do Departamento de Bombeiros de Orange Beach que já se encontravam na praia a tratar de outra emergência médica.

"Eventualmente alcancei o rapaz, mas ainda estávamos cerca de meio campo de futebol de distância da praia", conta Edwards ao Daily Mail. "Ele não parava de dizer que não conseguia respirar", revela. "A corrente era muito forte e estava a impedir-nos de avançar… estava a começar a ficar ligeiramente em pânico."

Edwards, que trabalha para a Guarda Costeira, conta que ficou aliviado ao ver os socorristas virem na direcção deles, relatando que conseguiu colocar o adolescente num jet ski dos profissionais de resgate.

O jovem rapaz foi atendido por médicos e não teve quaisquer ferimentos. Edwards aproveitou a situação para relembrar a necessidade de ter cuidado com o oceano. "Penso que as pessoas subestimam o oceano. Não foi culpa dele de todo, mas nesse dia a bandeira vermelha estava içada", frisa. O técnico assegurou ainda que só deixa os seus três filhos (e de Cindy) molharem-se apenas até aos joelhos nos dias de bandeira vermelha. "Não me apercebi da gravidade da situação até me deitar à noite. Depois do que aconteceu, as minhas mãos estavam a tremer com a adrenalina", revela Zac Edwards.

"Eu não fiquei em pânico até eles começarem a nadar para a praia. Consegui perceber que o Zac estava a ficar cansado e com dificuldades em sair da corrente", admitiu Cindy Edwards.

Depois de se certificarem que o adolescente estava bem de saúde, Zac e Cindy Edwards chegaram à festa do seu casamento com as roupas encharcadas e cobertos de areia, o que espantou os convidados até lhes contarem a história. Zac teve de tirar as calças molhadas e substituí-las por uns calções, o que fez ficar menos bem-vestido do que a sua "linda noiva". "Sinceramente, os calções eram mais confortáveis do que as calças que tinha antes vestidas", confessou.