Luxo de Norte a Sul: são condomínios, mas parecem resorts

Raquel Lito
Raquel Lito 13 de janeiro de 2026 às 23:00

Não faltam mordomias: piscinas aquecidas, spas, segurança 24 horas. As mensalidades dos condomínios disparam na mesma medida, até aos €3.000, que poucos portugueses podem pagar. Brasileiros e norte-americanos dominam a procura. E há quem viva em antigos cinemas e sedes de jornais, convertidos em habitação de luxo com concierges.

Oásis urbanos com piscinas aquecidas, spas, ginásios e apartamentos de design – tudo incluído no mesmo prédio – são a nova moda do imobiliário de luxo. Também há o mesmo na versão de moradias, com estas comodidades espalhadas pelo empreendimento, como se fosse um resort. A SÁBADO revela-lhe sete condomínios de topo, nas zonas onde mais se concentra o fenómeno (Cascais, Avenida da Liberdade, Tróia e Foz do Porto), numa altura em que o Governo discute o novo pacote à habitação.

Tópicos Casas Odéon Nuno Durão Lisboa Avenida da Liberdade Take-Two Interactive Portugal Graciano García Porsche Tesla Avenue Securities SolarCity BMW Lamborghini
