Quer saber a quem é que o seu cão sai?

Se ladra muito, talvez tenha como antepassados os cães de caça. Já é possível conhecer as origens do seu animal de estimação. Como? Através de uma amostra de ADN.

Um labrador preto de 3 anos desapareceu na cidade de Hoshangabad, no estado indiano de Madhya Pradesh. A notícia dificilmente correria o mundo não fosse este desaparecimento não só ter dado origem a uma disputa pela propriedade do animal, como só se ter resolvido (admire-se) com um teste genético. Esta é a história: um jornalista local chamado Shadab Khan perdeu o seu cão Coco, em agosto de 2020. Em novembro foi à polícia acusar o ativista de uma organização estudantil, Krutik Shivhare, de o ter roubado.