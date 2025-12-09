Sábado – Pense por si

Vida

Largar o trabalho e contrariar o 'prazo validade': saiba como ter uma boa vida na reforma

Luísa Oliveira 09 de dezembro de 2025 às 23:00

Rejeitam as pantufas e o sofá com o fito de dar mais vida aos anos. Bons exemplos de quem contraria o prazo de validade com que a sociedade tende a carimbar os que saem do mercado de trabalho. E os especialistas que empurram os seniores para o exercício, a comida saudável e o convívio.

Em cima da mesinha onde pousa os cremes para aplicar diariamente e a medicação que não se esquece de tomar, Odete Catuna, 86 anos, guarda um papel escrito à mão. Nele, organizou uma espécie de calendário semanal para se orientar no meio de tanta atividade, como tai chi, teatro, manualidades, coro, ginástica ou arte terapia.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Segurança social Tratamento de saúde Futebol Empresas Maria João Valente Rosa União Europeia Lisboa António Fonseca França Porto Vila Real Energias de Portugal MB Way Ordem dos Médicos Instituto Nacional de Estatística
Investigação
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

Como preparar a reforma

O que deve fazer para quando chegar a altura da reforma e como se deve manter ativo. E ainda: reportagem na Síria; ao telefone com o ator Rafael Ferreira.

Menu shortcuts

Largar o trabalho e contrariar o 'prazo validade': saiba como ter uma boa vida na reforma