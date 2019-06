Carteiras Foto: D.R.

Pode representar um dilema, mas por norma a decisão não varia muito. Os portugueses tendem a entregar mais vezes uma carteira que tenha dinheiro lá dentro do que se não tiver. Esta prática parece ser comum em maior parte dos países, revela um estudo sobre honestidade cívica publicado na revista Science, que estudou o comportamento das pessoas, em 40 países, quando encontram uma carteira perdida.O estudo em questão tentou perceber o impacto que o incentivo monetário pode ter na honestidade individual. A grande maioria da literatura económica consultada pelos autores do estudo correlacionava uma diminuição da honestidade com o crescimento do incentivo monetário, já que o interesse próprio se encontra, quase sempre, acima dos interesses de terceiros.Os cientistas sociais decidiram aplicar um simples teste para tentar perceber como reagiriam pessoas de todo o mundo ao encontrar uma carteira com dinheiro. Os investigadores que conduziram o estudo contrataram 13 estudantes suíços, que "perderam" 17.303 carteiras em 355 cidades, por 40 países. No total, eram feitos aproximadamente 400 testes por país.As carteiras deixadas no chão ou noutro local estratégico eram transparentes, deixando ver o dinheiro sem que fosse necessário abri-las. No seu interior havia também uma lista de compras, escrita na língua local, uma chave, três cartões onde era possível ver a identidade do dono da carteira e ainda um endereço de e-mail. Enquanto algumas carteiras não tinham dinheiro nenhum, outras tinham cerca de 8,50 euros, em moeda local. As carteiras eram deixadas pelos 13 estudantes num local público, como um tribunal, uma biblioteca ou uma estação de metro. Os jovens aproximavam-se do balcão, entregavam a carteira e diziam: "Encontrei esta carteira que alguém deve ter perdido. Estou cheio de pressa. Pode tratar disto?"Em Portugal, as carteiras foram "perdidas" entre 15 de maio de 2014 e 31 de maio de 2014 nas cidades de Braga, Coimbra, Faro, Lisboa, Porto e Setúbal. Os cartões indicavam que os donos imaginários das carteiras eram João Silva Fernandes, Miguel Ferreira Rodrigues ou Rodrigo Santos Pereira. A lista de compras incluía alimentos: leite, pão, massa e bananas.O estudo mostra que cerca de 39% dos portugueses a quem foram entregues carteiras sem dinheiro tentaram devolver o objeto. Esse valor aumentava para os 45% quando as carteiras tinham lá dentro 8,50 euros.Entre os 40 países onde foi realizado o teste, os portugueses são o 19º país onde mais carteiras foram devolvidas. O país onde é menos comum devolver-se a carteira é na China e aquele onde mais pessoas tentaram entrar em contacto com o suposto proprietário foi na Suécia.Os investigadores calcularam a taxa de retorno, com base no número de pessoas que contactaram o suposto proprietário através do email que estava na carteira num prazo de 100 dias. Em média, 40% das carteiras sem dinheiro foram devolvidas. A percentagem aumentava para os 51% no caso das carteiras que tinham dinheiro. Com exceção de dois países, o México e o Peru, a percentagem de devolução das carteiras foi sempre maior quando estas tinham dinheiro.E, quanto maior a quantia, maior a taxa de devolução, apurou o estudo. Um teste paralelo nos Estados Unidos, Inglaterra e Polónia apurou que quanto maior o valor contido na carteira, maior a taxa de devolução.Os coordenadores aumentaram a quantia na carteira para aproximadamente 82 euros e a taxa média de devolução aumentou dos 61% para os 72%.Os autores do estudo tentaram também perceber o que levava as pessoas a devolverem mais facilmente as carteiras quando tinham dinheiro. A resposta dos 2.500 inquiridos foi quase sempre a mesma. Quando encontravam dinheiro na carteira sentiam que se não a devolvessem estariam a roubar. Alain Cohn, um dos investigadores concluiu então que o que leva as pessoas a devolver a carteira não é a preocupação com o outro, mas sim o que cada um sente sobre si própiro.Como refere o estudo, um comportamento honesto é essencial para a manutenção da vida em sociedade. "Sem a honestidade, as promessas são quebradas, os contratos não são cumpridos, os impostos mantém-se por pagar e os governos tornam-se corruptos", descrevem os autores do estudo que refere que a falta de honestidade tem um custo elevado quer para as organizações como para os indivídos. De acordo com os mesmos autores, todos os anos os EUA perdem centenas de milhares de milhões de dólares devido à evasão fiscal.