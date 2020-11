Capa livro JSD

A Juventude Social-Democrata vai marcar os 40 anos da morte de Francisco Sá Carneiro, o fundador do PSD, com a edição de um livro onde reúne 40 testemunhos de várias figuras públicas ligadas à área política. Entre os testemunhos contam-se o de líderes históricos do PSD como os presidentes da República Marcelo Rebelo de Sousa e Aníbal Cavaco Silva, Pedro Passos Coelho ou o também fundador do partido Francisco Pinto Balsemão.Mas não é apenas de figuras ligadas ao PSD que consiste o livro. O poeta e crítico literário Pedro Mexia, o fundador do CDS e antigo ministro do Estado Novo Adriano Moreira, o socialista João Soares e o antigo líder do CDS-PP Paulo Portas também contribuíram para esta obra.A obra foi concebida e organizada pelo atual líder da JSD, Alexandre Poço, e recebeu o título de 40 anos, 40 testemunhos sobre Sá CarneiroO Lançamento do livro está marcado para dia 4 de dezembro, data da morte de Sá Carneiro, no Grémio Literário, em Lisboa, pelas 15h. O Presidente da República e histórico do PSD, Marcelo Rebelo de Sousa, e o atual presidente do partido, Rui Rio, vão marcar presença no lançamento do livro.Também agora se reedita a obra do jornalista Miguel Pinheiro, Sá Pinheiro, uma biografia do líder social-democrata que conta com entrevistas aos familiares mais próximos, a amigos de infância, a companheiros e a adversários do fundador do PSD. O livro é re-editado pela Esfera dos Livros com um novo prefácio que coincide com o 40º aniversário da morte de Sá Carneiro.