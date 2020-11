De 28 de novembro a 6 de dezembro, cumprindo rigorosamente os horários permitidos pelas normas de combate à pandemia, está de volta ao Seixal o Tour do Pitéu , que vai para a sua 2.ª edição.Após o sucesso da primeira iniciativa, realizada em 2019, o Tour do Pitéu – Seixal 2020 é um evento gastronómico que reúne as melhores casas de petiscos do concelho, garantindo a oportunidade de se provarem deliciosas iguarias tradicionais (de saladas de polvo a berbigões, choco frito ou mini hamburgers gourmet), com direito a uma cerveja (20 cl), por apenas €3 (1 pitéu + 1 cerveja 20cl = €3).Dezenas de restaurantes, tabernas e tascas (que podem ser consultados no site oficial do evento) aliam-se num clima de partilha gastronómica e convívio, cumprindo as condições de segurança recomendadas pela Direção-Geral da Saúde ao promover a circulação de pessoas pelos estabelecimentos e não a sua aglomeração.Para Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal (que contribuiu com 25 mil euros para a realização do evento, "há que continuar a apoiar a restauração, num momento tão crítico como aquele em que vivemos"."Este é um dos setores da economia que mais tem sido prejudicado pela pandemia, pelo que decidimos realizar a iniciativa novamente este ano, com o objetivo de dar algum alento aos restaurantes do concelho. Obviamente que todas as regras de segurança serão asseguradas, pelo que teremos um evento de sucesso", sublinhou.