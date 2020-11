Como ser sexy nas compras: TV pública italiana ensina mulheres

Ieri pomeriggio su Raidue a #DettoFatto 'tutorial' alle donne su come fare la spesa con i tacchi e su come essere seducenti ancheggiando ed ammiccando tra le varie corsie.



1970? No, 2020 quasi 2021.



A 24 de novembro, véspera do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, um dos canais públicos italianos decidiu transmitir um segmento para ensinar as mulheres a serem sexy no supermercado.O momento ocorreu no programa da tarde da Rai2, chamado Detto Fatto (Dito e Feito, em português) e apresentado por Bianca Guaccero. A "professora" foi a dançarina do varão Emily Angelillo. De saltos altos e calções curtos, Angelillo deu várias dicas dirigidas a mulheres para seduzir enquanto se fazem as compras."Com a ajuda do carrinho de compras caminho com os joelhos esticados e vou até aos corredores que se transformam no meu palco", afirma Angellilo.Mais tarde, explica como se ser sexy a retirar um produto que se queira de uma prateleira mais alta sem "ser vulgar" e até sugere que "a situação fica mais intrigante se subir um bocadinho o joelho e esta é uma oportunidade".E não se esquece de como apanhar coisas que tenham caído ao chão: a ideia é a mulher levantar um pouco o traseiro enquanto se ergue.O programa gerou revolta e polémica nas redes sociais. "Durante quanto tempo temos que falar sobre as mulheres de uma forma falsa e estereotipada, com saltos altos agulha, movimentos sexy, sempre perfeitas, sereias ou bruxas?", questionou Teresa Bellanova, ministra da Agricultura italiana, no Twitter.O programa foi imediatamente suspenso e no dia 25, foi transmitido um filme. A Rai2 pediu desculpa pelo erro "gravíssimo" e será aberto um inquérito.