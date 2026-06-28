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“Acontecimentos como estes podem ter um grande impacto na saúde mental”, alerta psicólogo sobre os sismos na Venezuela

Débora Calheiros Lourenço
Débora Calheiros Lourenço 08:00
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André Louro, professor de Psicologia do Piaget Viseu, falou com a SÁBADO sobre a forma como a busca pelos familiares que se encontram na Venezuela pode ter impactos na saúde mental.

Os sismos que se fizeram sentir na quarta-feira na Venezuela já fizeram mais de 600 mortos, 15 deles são portugueses ou lusodescendentes, enquanto pelo menos 56 continuam desaparecidos.  

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