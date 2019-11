Marighella: um filme que quer ser maior que Bolsonaro

É que, em menos de nada, a sala de Lisboa já estava esgotada para ver o filme que o Brasil ainda não viu sobre a ditadura que o seu Presidente diz que não aconteceu (no seu live semanal no Facebook, Jair Bolsonaro disse, na semana passada, e comentando o exame nacional do ensino médio, que não fez questões sobre a ditadura militar: "Nunca teve ditadura no Brasil!").Mas vamos aos factos: baseado na biografia

, de Mário Magalhães, este filme conta a história de Carlos Marighella (interpretado por Seu Jorge), o guerrilheiro que liderou um dos maiores movimentos de resistência à ditadura militar instaurada no Brasil em 1964 através de um golpe de estado.Carlos Marighella (1911-1969) e foi um político e escritor. Apaixonado pelos métodos de luta de revolucionários da América Latina como Zapata, Sandino e Che Guevara, ele acreditava na máxima "olho por olho, dente por dente".O filme de Wagner Moura acompanha a vida de Marighella de 1964 até à morte, em Novembro de 1969. "Essas histórias precisam ser contadas, não podemos esquecê-las", disse já, em diversas ocasiões, Wagner Moura (que muitos conhecem como o Capitão Nascimento de Tropa de Elite e outros tantos como Pablo Escobar em Narcos), sobre o filme.No Brasil, contudo, não está fácil lembrar. Marighella tinha data de estreia marcada para o Dia da Consciência Negra, 20 novembro, mas a exibição foi cancelada por problemas burocráticos com a Ancine. Será de lembrar que a Ancine (Agência Nacional do Cinema) também não tem tido vida fácil: Bolsonaro cortou-lhe 43% do financiamento e cancelou edital que aprovava filmes de temática LGBT, depois de ter dito, numa live do Facebook, que ia "buscar a extinção da Ancine".Para já, Marighella tem a data de estreia no Brasil adiada (embora já haja boas notícias: a Globo está interessada em exibi-la como minisérie assim que saia das salas). Entretanto, faz história: recebeu o Prémio dos Críticos Internacionais Independentes Giuseppe Becce no 69.º Festival de Berlim. A Lisboa chega hoje, pelas 21h, no Tivoli, repetindo-se a exibição a 24 de novembro, às 16h.Além dos filmes, o LEFFEST, festival de cinema de Paulo Branco, organiza um simpósio internacional para debater manifestações, refugiados e a capacidade de resistir no atual momento político. Consulte a programação em https://www.leffest.com/