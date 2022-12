As primeiras reações à morte de Claudisabel

Depois da morte inesperada da cantora Claudisabel, várias foram as figuras públicas que quiseram deixar uma última mensagem de despedida à artista.





Luciana Abreu esteve com a cantora no palco móvel do Domingão da SIC em Castanheira de Pêra, momentos antes do acidente que matou Claudisabel. Partilhou a notícia da Blitz acrescentando um coração preto e um emoji de pomba branca, um símbolo da paz.Katia Aveiro utilizou a sua conta no Instagram para escrever: "O falecimento da cantora Claudisabel após um acidente de automóvel nesta madrugada em Portugal… A sua morte precoce, aos 40 anos, deixa mais pobre a música portuguesa e todos os que tiveram a oportunidade de conhecer e privar com ela. Que merda e que murro no estômago acordar e ver uma notícia destas."A irmã de Cristiano Ronaldo, que tal como Claudisabel também é cantora, referiu ainda: "Cruzei-me muitas vezes com ela. Não éramos amigas, mas conversámos inúmeras vezes, inclusive já trocámos mensagens de respeito mútuo e profissional. Paz à sua alma. Força à família e aos seus."O cantor Jorge Guerreiro também quis utilizar as redes sociais para deixar uma última homenagem à cantora e amiga e optou por partilhar uma foto antiga dos dois com um "para sempre".A apresentadora Leonor Poeiras utilizou a mesma rede social para partilha a morte da cantora e acrescentar: "Querida Claudisabel… tristeza sem fim".Já José Carlos Malato fez uma publicação com várias fotos da artista com a descrição: "Sempre foi uma miúda incrível. Com um sorriso aberto, adorava o que fazia, agradecida, talentosa, boa colega, sempre com uma palavra, uma mensagem amiga e cúmplice. Estou muito perturbado com isto. Cuidado com as viagens depois de muitas horas de trabalho. Oh minha querida, descansa. O céu é todo teu. Vamos sentir muito a tua falta."A apresentadora da RTP 1, Vanessa Oliveira, referiu: "Era sempre uma alegria. Ficávamos sempre contentes com a Claudisabel ao lado. Estou em choque. Era uma pessoa boa. Das boas mesmo. Um abraço apertado à família. Isto tudo é horrível. Que tristeza tão grande."Rúben Vieira, mais conhecido por Ben, também quis homenagear a cantora e colocou uma fotografia de Claudisabel com a descrição: "A tranquilidade e a boa disposição dominavam esta pessoa e de um momento para o outro perde a vida de uma fora tão trágica. Que injustiça. Até sempre Claudisabel".A cantora de 40 anos morreu esta madrugada num acidente na A2. Leia aqui o obituário.