Rapper Travis Scott processado depois de concerto que provocou 8 mortes

O rapper Travis Scott, a empresa Live Nation e o promotor de concertos Scoremore foram processados depois do Astroworld Festival ter terminado em tragédia, na sexta-feira. O concerto que aconteceu em Houston terminou com oito mortes e levou agora a que um dos feridos tenha processado as várias entidades envolvidas na organização do evento, avançou a CNN.



Manuel Souza, representado pelo advogado Kherkher Garcia, sofreu "graves ferimentos" quando a multidão descontrolada o derrubou e passou por cima dele, refere a queixa apresentada no Texas. "Os acusados falharam na planeamento apropriado do concerto e as suas regras de segurança", aponta ainda o documento.



O processo acrescenta que os promotores, onde se inclui o rapper Travis Scott que estava no palco quando a multidão começou a empurrar o público em direção ao palco, "conscientemente ignoraram os riscos extremos para a saúde dos espectadores".