Reza a lenda que Robert Johnson vendeu a sua alma ao diabo e que foi esse pacto que lhe permitiu ser o melhor músico de blues da sua geração (talvez da história). A associação da música com forças do mal sempre esteve bem presente no cânone mitológico da música dos EUA. No filme Walk The Line, sobre a vida de Johnny Cash, Jerry Lee Lewis é visto a ter um momento de introspeção onde afirma que todos irão parar ao Inferno (excessão feita a June Carter). Mas estes mitos de relações diabólicas da música têm perdido a força. Excepto para Kanye West.O músico revelou ao seu pastor Adam Tyson que quase abandonou o rap por considerar que esta era a música do diabo. Numa entrevista ao Apologia Studios, um meio de comunicação cristão, o pastor disse que Kanye se queria dedicar a fazer música espiritual, na tradição gospel.Segundo o pastor, Kanye sentia "o peso do pecado" devido ao sucesso da sua carreira musical, chegando mesmo a ponderar abandonar o hip-hop. "Disse-me certa vez que não ia mais fazer rap. Perguntei-lhe porquê, e ele respondeu que essa era a música do diabo", afirmou Tyson. A resposta do pastor terá sido no sentido de que o músico poderia continuar a fazer rap, mas em nome de Deus.Os conselhos do pastor parecem ter surtido efeito, já que o músico prepara-se para lançar, esta sexta-feira, um disco de rap que tem como título Jesus is King. E Kanye anunciou ainda esta quinta-feira, véspera do lançamento do disco, que pretende editar um segundo disco religioso, por altura do Natal. O registo deve ter como título Jesus is Born (Jesus Nasceu).Ambos estes discos partem das celebrações "Sunday Service", festas semi-privadas organizadas por West e Kim Kardashian onde num ambiente semelhante ao de uma igreja gospel, o músico toca música espiritual-Os rappers Ty Dolla $ign, Pusha-T e No Malice e o saxofonista Kenny G são alguns dos colaboradores deste novo álbum do músico que em tempos gravou a canção "Jesus Walks".