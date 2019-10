Kanye West: “Sou o maior artista humano de todos os tempos”

Kanye West contou, em entrevista à estação de rádio norte-americana Apple Music Beats 1, que pediu a todos os trabalhadores do seu novo álbum, Jesus is King, para não fazerem sexo antes do casamento. O rapper também refletiu sobre toda a sua carreira.

Durante a entrevista confessou que foi exposto a pornografia desde muito novo e que se tornou viciado em sexo após a morte da mãe em 2007. "Algumas pessoas afogam-se em drogas, e eu afogo-me no meu vício: sexo", disse.

West, que se descreve como cristão e cujo novo álbum é fortemente influenciado pela música gospel, explicou que falou com as pessoas que estavam envolvidas no novo projecto, a pedir para não terem relações sexuais antes do casamento. "Houve momentos em que eu estava a pedir às pessoas para não fazerem sexo antes do casamento enquanto estavam a trabalhar no álbum", afirmou.

"Houve momentos em que fui ter com pessoas que estavam a trabalhar noutros projetos e disse ‘podes apenas trabalhar e focar-te só nisso?’ Eu pensei que se todos nós estivéssemos concentrados, as nossas famílias iam rezar juntas e ficar juntas", explicou ainda.

Na mesma entrevista, o rapper disse que se recusou a ficar envergonhado pelas suas opiniões em relação ao presidente norte-americano Donald Trump. "Para o maior artista da existência humana colocar um chapéu vermelho era a piada prática de Deus para todos os liberais", afirmou. Para concluir a entrevista, West disse: "Inquestionavelmente, sem dúvida, sou o maior artista humano de todos os tempos".