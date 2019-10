Este é o emoji que mais usámos em 2019

Gráfico emojis Foto: Unicode

Quantas vezes utiliza emojis por dia? Qual é o que mais gosta? É provável que seja o que toda a gente utiliza mais. O Unicode Consortium, dono da linguagem gráfica a que chamamos emojis, lançou esta quinta-feira o relatório de utilização destes símbolos na internet no ano passado e ficámos a saber que o favorito em todo o mundo, com 9,9% de frequência de utilização, é o emoji a chorar a rir.Já em segundo legar, com 6,6% de frequência de utilização está o coração, seguido do emoji com coração nos olhos (4,2%).O consórcio anunciou ainda o lançamento de 168 novos emojis, incluindo um paraquedas, 75 variações do emoji de mãos dadas para reprensentar vários tons de pele e géneros. Estes estarão disponíveis nos dispositivos móveis no fim deste outono.