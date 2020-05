A 20 de novembro de 2018, Silvia Romano, uma voluntária italiana no Quénia, foi raptada por oito homens armados e levada para a Somália. Durante ano e meio, a jovem de 24 anos foi mantida em cativeiro pelo grupo extremista islâmico al Shabaab, sem poder ver a família e com paradeiro desconhecido.Esta terça-feira, apenas 48 horas depois da sua libertação e de ter chegado a Itália, a enxurrada de emails de ódio e de ameaças que recebeu nas redes sociais que recebeu estão a ser investigadas. Os remetentes podem ser acusados de ameaças agravadas.A conversão de Silvia ao Islão em cativeiro e o pagamento de um resgate, que foi confirmado por um porta-voz do al Shabaab, são criticados por quem a ameaça. O valor do resgate não foi revelado pelas autoridades italianas, mas a imprensa dá um valor de 1.5 milhões de euros. A operação que culminou na libertação de Silvia foi conduzida pelas autoridades italianas e turcas na Somália. Ali Dehere, porta-voz do al Shabaab, confirmou o pagamento, mas não o valor."Algum dinheiro será usado para comprar armas, de que precisamos mais e mais para lutar na jihad. O resto será usado para gerir o país: pagar escolas, comprar comida e medicamentos que distribuímos às pessoas, para treinar os polícias que mantêm a ordem e aplicar as leis do Corão", afirmou Dehere ao jornal italiano La Repubblica.Depois de abraçar a família em solo italiano, Silvia Romano foi interrogada durante quatro horas pelos serviços secretos italianos. Findos os abraços, disse aos jornalistas: "Obrigada. Estou bem, por sorte, estou bem fisicamente e mentalmente. Agora quero estar tanto tempo com a minha família e estou felicíssima, depois de tanto tempo é bom estar de volta."Segundo o jornal Il Fatto Quotidiano, Silvia detalhou aos serviços secretos que foi bem-tratada em cativeiro. "Fui transferida várias vezes, mantinham-me em quartos de casas, estive sempre sozinha, não vi outras mulheres", disse. Converteu-se ao Islão voluntariamente nove meses depois de ser raptada. "Pedi para ler o Corão e fiquei satisfeita", relatou. Quando chegou a Itália, vestia um manto que lhe cobria o cabelo. Segundo a família, mudou o nome para Aisha.Silvia garante ainda que nunca a ameaçaram de morte. Esteve sempre rodeada pelas mesmas pessoas: "Estavam armados e com a cara coberta, mas sempre me trataram bem e era livre para me movimentar dentro das casas, que eram vigiadas." Enquanto esteve presa, foi lançado o boato em como se tinha casado, o que acabou negado pela própria: "Não aconteceu nenhum casamento nem relacionamento, só respeito."Porém, algumas fontes dos serviços secretos consideram que a sua conversão tenha sido motivada pelos desejos dos seus raptores. Silvia recusa. "Explicaram-me as suas razões e a sua cultura, aprendi também um pouco de árabe: o meu processo de conversão foi lento e espontâneo", disse Silvia aos serviços secretos.À chegada a Itália, Silvia foi recebida pelo primeiro-ministro Giuseppe Conte e pelo ministro dos Negócios Estrangeiros Luigi di Maio. Contudo, outros políticos criticaram-na: Matteo Salvini, líder da Liga (o partido de extrema-direita, que está na oposição em Itália), foi um deles. "Imaginem os terroristas islâmicos: eles trouxeram-nos o dinheiro, cometeram um ato criminoso, e 'ganharam' a batalha cultural em nome do véu islâmico e da conversão".Um político de Treviso considerou que Silvia devia ser enforcada. Acabou por apagar o post no Facebook.O jornal Il Giornale, de extrema-direita, fez a seguinte manchete: "Islâmica e feliz. Silvia a mal-agradecida."Por outro lado, o cardeal Gualtiero Bassetti, falou em nome da Igreja Católica: "Nesta altura, todos nós sentimos que ela é a nossa própria filha."