Um padrão de bateria digitalizada e uma linha de baixo forte e dançante: é assim que começa o novo single dos Pearl Jam , "Dance of the Clairvoyants".A banda de Eddie Vedder já anunciou que o seu próximo disco, Gigaton, chega às lojas e plataformas de streaming no próximo dia 27 de março.Jeff Ament, o baixista da banda, disse que esta canção é "a tempestade perfeita de experimentação e colaboração real". "Eu não vos posso dizer o quão orgulhoso estou deste conjunto de canções. (...) "'Dance' é a tempestade perfeita de experimentação e colaboração real, misturando a instrumentação e criando uma grande canção, e o Ed a escrever algumas das minhas palavras favoritas até agora, à volta do padrão de bateria incrível do Matt. Ah! E falei-vos da parte incrível de guitarra do Mike e que é o Stone a tocar baixo nesta? Abrimos algumas portas novas criativamente e isso é entusiasmante", refere ainda o músico.A canção parece apontar para um novo rumo na música da banda , menos ligado ao rock de guitarras. Já as letras remetem para uma antiga temática de Eddie Vedder: o homem que luta contra o rumo da sociedade que oprime.Oiça abaixo "Dance of the Clairvoyants":A banda vai estar em digressão pela Europa no verão, mas não há datas marcadas para Portugal ainda. No entanto, o festival Alive (cujo nome vem de uma das mais emblemáticas canções do grupo) anunciou que tem uma grande surpresa anunciada e que a fará esta tarde. Será que os Pearl Jam vão voltar ao festival?