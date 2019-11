Ilham Tohti, o prémio Sakharov que pode nem sequer estar vivo Há mais de dois anos que a família não sabe nada dele. Ilham Tohti, professor de economia e membro da comunidade muçulmana uigure, foi preso pelo regime chinês em setembro de 2014, mas desde 2017 que lhe foram negadas quaisquer visitas, mesmo da sua família, com estes a não saberem se ele se mantém cativo na mesma prisão, em que condições vive ou se está vivo sequer.

A República Popular da China anexou a região de Xinjiang em 1949, sendo que a sua população era composta, nessa altura, por 76% de uigures. Esta etnia é muçulmana e é original da Mongólia, tendo emigrado para esta região da Ásia entre o século VII e o IX.

Com uma

área

quase 18 vezes superior à de Portugal e situada na fronteira com o Paquistão, Afeganistão e várias ex-repúblicas soviéticas da

Ásia

Central,

Xinjiang

é uma região rica em petróleo e gás natural, mas com reduzida densidade populacional. Atualmente, os uigures constituem mais de um terço dos seus 21 milhões de habitantes.





Ainda que Pequim nunca tenha reconhecido Xinjiang como uma colónia, como parte da sua política de território unificado, também nunca foi bem território chinês. Assim, todos os seus residentes foram reprimidos durante anos, sofrendo com direitos reduzidos, pressão policial e até vigilância apertada.

Nos últimos anos, o regime chinês classificou até este grupo étnico como terrorista, com centenas de uigures a serem perseguidos, presos e até mortos. Foram também criados cerca de três dezenas de centros de doutrinação polítia em Xianjiang para deter uigures.

O Governo chinês, que primeiro negou a existência destes campos, afirmou, entretanto, tratar-se de centros de formação vocacional que visam integrar os

uigures

na sociedade.

"Depois, vão pousar o enrolador de pestanas e vão usar o telemóvel para pesquisar o que está a acontecer na China." A princípio este parecia um tutorial igual a tantos outros que estão publicados na rede social TikTok, mas Feroza Aziz, uma jovem americana de 17 anos, conseguiu passar uma mensagem política através de um vídeo de maquilhagem, numa plataforma acusada de compactuar com o regime chinês.Numa exposição de três partes, a jovem chama à atenção para "os campos de concentração para onde estão a mandar muçulmanos inocentes", referindo-se à perseguição que a comunidade uigure sente em território chinês. "Separam famílias, raptam pessoas, matam-nas, violam-nas, forçam-nas a comer carne de porco, a beber alcool, a converter-se", afirma ainda a jovem. Entretanto, a primeira parte já foi retirada do seu perfil, mantendo-se os dois outros vídeos."É outro holocausto e ninguém está a falar sobre isto. Por favor estejam atentos, espalhem essa consciência", apontou a jovem antes de voltar ao vídeo. Antes de ser retirado, o vídeo tinha pelo menos 1,5 milhões de visualizações, isto na versão internacional da aplicação Tik Tok. A empresa já negou que alguma vez lhe tenha censurado algum conteúdo, ainda que a jovem tenha afirmado que a sua conta antiga, na qual também chamava à atenção para este assunto, foi encerrada pela aplicação.A TikTok é uma aplicação de pequenos vídeos muito popular entre os jovens, detida por um empresa de Pequim, a Bytedance. No diretório de regras de utilização a que o The Guardian teve acesso, a empresa não assume diretamente que o conteúdo ligado à região de Xinjiang, onde estarão localizados os campos de concentração dos uiguere, tem de ser retirado, mas bane "tópicos muito controversos, como separatismo, conflitos religiosos, conflitos entre grupos étnicos", entre outros.