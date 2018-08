Jamie Oliver usa poupanças para salvar cadeia de restaurantes

12:18

A cadeia de restaurantes italianos de Jamie Oliver esteve prestes a falir. Isto forçou o chefe britânico a tirar 14 milhões de euros do seu bolso para salvar este negócio.

Jamie Oliver é conhecido pelos seus restaurantes, mas também pelos seus programas de televisão para tentar ajudar as famílias britânicas a melhorarem a sua alimentação. Contudo, no final do ano passado, foi o famoso chef que precisou de ajuda. A sua cadeia de restaurantes italianos esteve prestes a falir. Para salvá-la, Oliver acabou por tirar cerca de 14 milhões de euros do seu bolso.

Numa entrevista ao Financial Times, Jamie Oliver contou que estava a filmar um episódio de um dos programas quando recebeu uma chamada. Foi então que lhe foi dito que a cadeia "Jamie’s Italian", que ganhou grande dimensão nos últimos anos, estava à beira da falência.

"Tínhamos simplesmente ficado sem dinheiro", relembra. "Não esperávamos isso. Não foi uma situação normal, em nenhum negócio. Há reuniões trimestrais. Fazemos reuniões com o conselho de administração. As pessoas responsáveis por gerir deviam gerir", afirmou Jamie Oliver, expressando a sua insatisfação em relação à forma como o negócio tinha sido gerido.



O chef britânico acabou por ter de dar ordem aos bancos para injectarem 7,5 milhões de libras das suas poupanças nos restaurantes. Além deste reforço, Oliver teve ainda de usar outros 5,2 milhões de libras para salvar o negócio. Ou seja, foram, ao todo, 12,7 milhões de libras (cerca de 14 milhões de euros) que saíram dos bolsos de Oliver.

Em Janeiro, o cozinheiro britânico anunciou o encerramento de 12 dos seus 37 restaurantes italianos no Reino Unido como parte deste resgate. Contudo, este plano de reestruturação não o demoveu de abrir mais um espaço em Lisboa, no início deste ano.

De acordo com vários meios de comunicação, os estabelecimentos de Oliver acumulavam, no início do ano, dívidas que ascendiam a 71,5 milhões de libras, entre empréstimos, alugueres de espaços, impostos, fornecedores e salários dos trabalhadores.