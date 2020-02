Bão é um restaurante de Tex-Mex nem de alta cozinha - o Sicario faz comida para todos os dias, "daquela que as abuelas cozinham", explica Grisha Davidoff, 28 anos, nascido na Cidade do México e que trouxe o legado da gastronomia do México, considerada Património Imaterial da Humanidade pela UNESCO, para a zona de restauração de Matosinhos.A ementa exige que sujemos as mãos - e por isso a equipa de sala é célere a oferecer panos húmidos com os totopos ou os nachos (€1,50), os frijoles refitos ou a tradicional pasta de feijão mexicana (€2,50), e os antojitos, as especialidades para picar de que fazem parte as quesadillas de cogumelos (€7,90), o ceviche de pescado (€9,90) ou os tacos (€7,90 a €8,90).Segue-se a secção Comida da Abuela onde o chef Carlos Mañé (Pistola Corazon e Las Ficheras), explora os sabores do país. "Temos pratos da costa, do Norte e do Sul" como o pescado a la veracruzana, especialidade de Vera Cruz feita a partir de robalo fresco (€14,90), ou a chipachole de camaron, uma sopa sulista de frutos do mar com um toque picante (€6,90).Também a birria de carnero (€16,90), de raízes libanesas, é um dos ex-líbris da carta, como o chamorro (€15,90), joelho de porco cozinhado lentamente e a baixa temperatura. Nas sobremesas há jericalla de coco, uma versão mexicana de leite-creme (€4,50) e helado de palanqueta, doce típico mexicano à base de amendoim (€4,50).A refeição faz-se com uma banda sonora mariachi e filmes mexicanos. O que mais chama a atenção são as máscaras huicholes penduradas na parede, "originais", assegura Grisha. Trata-se de uma tradição antiga do povo indígena huichol, explica, que habita a Sierra Madre Occidental do centro do México, e que presta homenagem aos mortos - animais e humanos - cobrindo-lhes o crânio de missangas coloridas.Aliás, Grisha é bastante cioso a falar das tradições mexicanas e quando o assunto é tequila passa para a mesa do bar para mostrar os seus exemplares de tequilas brancas, reposadas e anejas, das quais fazem parte da sua preferida, a Maestro Dobel, à mais caras do mercado, a Herradura Seleccion Suprema, cujo copo pequeno custa €35.