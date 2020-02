"Vejam lá se esta piada resulta: 'Gosto de usar redundâncias…. e pleonasmos'", perguntou o humorista Daniel Carapeto, agarrado ao telemóvel onde guardava as piadas. De expressão franzida, Guilherme Fonseca agitou a cabeça em reprovação. Carapeto não o deixou sem resposta: "Ainda bem que fui buscar esta piada ao teu Twitter", ripostou, meio a brincar meio a ameaçar. É o nervosismo à flor da pele, por faltar menos de uma hora para testar material novo, mas numa descontração de estar novamente entre amigos. Os Roda Bota Fora estrearam a sua terceira temporada dia 10 de fevereiro, no Teatro Villaret, num ambiente de pazes feitas, finalmente, como nos bons velhos tempos, depois da alegada zanga que os separou, retratada na série recém-estreada Ego — e para o jornalista da SÁBADO foi hilariante, de chorar a rir. Especialmente com o embalo extra das cervejas consumidas nos camarins, enquanto acompanhava os humoristas Guilherme Fonseca, Pedro Durão, Pedro Sousa, Diogo Abreu, Daniel Carapeto e Duarte Correia da Silva.





O "jambé" improvisado de Diogo Abreu Foto: Alexandre R. Malhado

À terceira temporada, pouca coisa mudou. O espectáculo de uma hora e meia ainda é feita de dois momentos: primeiro, cada um dos comediantes sobe ao palco sozinho para 10 minutos de stand-up comedy; depois de cada um brilhar, juntam-se todos para o Roda Bota Fora. Trocado por miúdos, é uma batalha de piadas soltas (one liners) cujo vencedor é decidido pelos aplausos do público. Num um contra um, que vai rodando à medida que há um novo vencedor, cada humorista tenta ter mais piada do que o colega. Cada humorista tem duas vidas e, sempre que perde um round, fica sem uma vida. O último de pé, ganha. Desta vez, há uma novidade: gira-se uma roda com várias consequências, que vai desde perder automáticamente uma vida até entregar a responsabilidade de contar a one liner para uma pessoa do público.O grupo de seis humoristas diz que se chateou no final da segunda temporada, mas à mesa de jantar e nos bastidores, para quem vê de fora, não parece ter havido qualquer zanga. Aencontrou-se com os Roda Bota Fora pelas 19:30, no Saldanha Residence, quando já toda a gente estava jantada. Além dos seis humoristas do grupo, também estava à mesa António Raminhos (que seria o convidado da noite), Diogo Valsassina e a restante equipa técnica dos Roda Bota Fora. A mesa era uma confusão de pratos, cervejas e cinzeiros usados, podia muito bem ser apenas uma jantarada de amigos. Discutia-se os óscares, nomeadamente a sonolência de Martin Scorsese durante a atuação de Eminem. "Tens de compreender a idade do senhor", atirava Guilherme Fonseca. Por falar em idade, e a "tesuda" da Jane Fonda? "Tem 82 anos e está como está", respondeu um dos humoristas à mesa, que aprefere não revelar a identidade para não o comprometer.



Com a hora do espetáculo a aproximar-se, os humoristas iam abandonando a mesa de jantar, recolhendo-se para os camarins. Naqueles bastidores, o nervosismo tilintava. "Estou a morrer por dentro, pá", admitia Diogo Abreu aos colegas, afastando a ansiedade com um garrafão vazio de água Fonte Viva que prendia no meio das pernas, usando-o como instrumento de percursão. Era altura de mentalizar, preparar e atuar. Cada um descontraia como podia: de headphones, Carapeto isolava-se na música e andava de um lado para o outro; Guilherme Fonseca e Duarte Correia da Silva reviam as piadas um com o outro num camarim; Pedro Sousa e Diogo Abreu também se recolhiam-se nos camarins para rever material.



Afinal, no pré-espectáculo ainda há tempo para acrescentar mais uma ou outra "one liner" à lista. A inspiração podia vir da sala comum, onde se bebiam minis e falava-se de bola, filmes de culto e até de cultura pornográfica. Sentado no sofá, Duarte Correia da Silva segurava nas folhas de papel e ia-se preparando. "Posso ver isso?", pergunta Raminhos. "É material novo, fogo! Ainda me vais começar a corrigir e fico tramado!", brincou. De pé estava Guilherme Fonseca, que caminhava de um lado para o outro, introspetivo. Carapeto foi por trás de Fonseca e "atacou-o": "Pumba, já fostes." Fonseca explicou o fenómeno à SÁBADO: "Isto é 60% enrabanços e 40% álcool." "Já eu estou aqui pelo dinheiro", garante Carapeto. Não é pelos "enrabanços", portanto.



"Pinar", ser pai e morrer



Com ou sem álcool, com ou sem nervosismo, com ou sem "enrabanços", a fórmula dos Roda Bota Fora funcionou — e isso materializou-se nas gargalhadas ouvidas no Villaret.



Durante o momento solitário do stand-up comedy, falou-se de viver e de morrer. Diogo Abreu anunciou ser pai e deambulou sobre a realidade de tentar engravidar — "Ando a pinar? Ando e não é pouco. Estou cansado. (...) Sabiam que a ovulação tem dias especiais?" —, enquanto Carapeto explicou por que não se suicida. "Até já cheguei a pensar se queria ser cremado ou enterrado. Pá, quero ser cremado... pelo menos vou queimar calorias alguma vez na vida." Até se falou de xanax e do novo vírus que anda ai e que agora toda a gente tem... os podcasts. Dos seis solos da noite, todos tiveram uma coisa em comum: "Como é que o Abreu vai ser pai?"



Com o anúncio de um senhor de sotaque africano — "Está na hora de voltar a jogar o Roda Bota Fora" —, começa o segundo (e tão esperado) momento da noite: o maior royal rumble da comédia portuguesa. O primeiro Roda Bota Fora da temporada pode ser visto aqui:

Esta foi a primeira data em Lisboa — e esgotou rapidamente. A segunda data, dia 17 de fevereiro, também esgotou. Contudo, há uma nova data em Lisboa: dia 24 de fevereiro. Depois disso, o grupo segue para outros pontos do país: Porto (28 de fevereiro), Coimbra (11 de março), Mafra (14 de março), Évora (26 de março), Carcavelos (27 de marços), Guimarães (4 de abril), Aveiro (22 de abril), Castelo de Vide (9 de maio) e Porto de Mós (23 de maio) e Tomar (13 de junho).