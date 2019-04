Há um novo episódio d'Uma Nêspera no Cu

O novo vídeo do projecto de Bruno Nogueira, Nuno Markl, Filipe Melo e com grafismo de João Pombeiro é uma adaptação de um conto de Mário-Henrique Leiria.

"Uma nêspera estava na cama, deitada, muito calada, a ver o que acontecia./ Chegou a Velha e disse: olha uma nêspera e zás comeu-a!/ É o que acontece às nêsperas que ficam deitadas, caladas, a esperar o que acontece!"



O poema acima transcrito é de Mário-Henrique Leiria e foi esta sexta-feira adaptado por Bruno Nogueira, ator e humorista, e divulgado no canal de YouTube do projecto Uma Nêspera no Cu, que tem com o argumentista e radialista Nuno Markl e o músico e autor de livros de banda-desenhada Filipe Melo.



A diferença é que, desta vez, não é a nêspera que é comida. Mas sim a velha. E não é uma velha qualquer, mas sim Simone de Oliveira.



Veja abaixo a curta adaptação feita para o episódio, bem como uma interpretação do poema original feita por Mário Viegas.