Gwendoline Christie, que dá vida à única mulher cavaleira em Westeros, surgiu deslumbrante e irreconhecível na passadeira vermelha durante a estreia da série televisiva, em Nova Iorque.

A grande estrela da estreia da temporada final d’A Guerra dos Tronos, realizada em Nova Iorque esta quarta-feira, não foi nem Jon Snow nem Daenerys Targaryen. Habituada a combater homens durante sete temporadas, Gwendoline Christie – que dá vida à única mulher cavaleira em Westeros, Brienne de Tarth – surgiu de maneira irreconhecível na passadeira vermelha e deslumbrou com um vestido digno do Trono de Ferro.

Numa reunião antes da estreia em televisão, marcada para o próximo dia 14 de abril nos Estados Unidos da América e dia 15 em Portugal, Gwendoline surgiu no Rockefeller Center ao lado de vários atores da oitava temporada e de capítulos anteriores da série, além do autor dos livros As Crónicas de Gelo e Fogo, que deram origem à série televisiva.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Find a queen who can both. BRIENNE OF TARTH EVERYBODY <a href="https://twitter.com/hashtag/GoTPremiereNYC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#GoTPremiereNYC</a> <a href="https://t.co/SNh08AQ668">pic.twitter.com/SNh08AQ668</a></p>— Sherwin Shen (@heyshen) <a href="https://twitter.com/heyshen/status/1113668121951215617?ref_src=twsrc%5Etfw">4 de abril de 2019</a></blockquote>

Com uma personagem que não é bem conhecida pela sua feminilidade, Brienne de Tarth deu nas vistas devido a um vestido deslumbrante. A série tem final previsto para o dia 26 de maio mas já foi anunciada a divulgação de um documentário sobre os processos de filmagem da oitava e última temporada.