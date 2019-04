Crítica de Cinema: Piercing

"Os Olhos da Minha Mãe", a obra de estreia de Pesce, 29 anos, já revelava uma obsessão estéril pela forma.Reed, arquiteto com mulher e filha recém-nascida, decide sair de casa sob pretexto de viagem de negócios, hospedar-se num hotel, comprar os serviços de uma prostituta e matá-la com um picador de gelo. Baseado numa novela do japonês Ryu Murakami (cujo "Audition" inspirou o inclassificável Takashi Miike para um dos filmes mais aterradores do final do século passado), é tudo estilo e pouco conteúdo, num buraco negro onde cabem os tiques do "giallo" - b.s.o. incluída -, as maquetes de Wes Anderson, os interiores de David Lynch, fantasmas maternais tão ridículos que até doem e o S&M de quem nunca pôs os pés numa masmorra. Mais vale rever Miike.