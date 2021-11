Há 231 surtos de covid em Portugal - metade são nas escolas

Novembro começa com surtos de covid-19 em lares, instituições de saúde e estabelecimentos de ensino. Os números são inferiores aos de 2020 ou aos do início deste ano, mas ainda assim, segundo os últimos dados da Direção Geral da Saúde (DGS), até ao dia 2 de novembro registavam-se 231 surtos ativos em Portugal continental.



Em declarações à SÁBADO, o gabinete de comunicação da DGS revela que "estes dados contrastam drasticamente com o máximo de surtos ativos registado em fevereiro de 2021, quando chegaram a existir em Portugal continental 921 surtos ativos".



Dos 231 surtos ativos – definidos como "dois ou mais casos confirmados com ligação epidemiológica entre si no tempo e no espaço" – a maioria ocorre na região de Lisboa e Vale do Tejo: 132. A segunda região com mais surtos é a ARS do Centro com 37, logo seguidos pelo Norte com 29. As regiões do Alentejo e Algarve são as que registam menor ocorrência: 17 e 16, respetivamente.