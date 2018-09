Os animais de companhia já podem ir a restaurantes com os seus donos desde que a lei entrou em vigor a 25 de Julho deste ano. O dono do animal decide se quer levar o seu animal e o dono do estabelecimento decide se deixa entrar o animal (os que não permitem continuam a ter o dístico de proibição à entrada), mas ao que parece nem um nem outro parecem estar a aderir muito. Quer saber qual é a razão?



A SÁBADO falou com Jorge Cid, bastonário da Ordem dos Veterinários, para saber qual é a sua opinião sobre este assunto. Têm de haver regras e cuidados, alerta. Por exemplo: "um cão de guarda exterior, que tem um cheiro característico, não pode entrar num espaço público de restauração, porque até pode representar um perigo para a saúde pública."



O que acha desta lei?

Acho que deve ser possível os animais puderem entrar nos restaurantes, mas as pessoas têm é de ter consciência do tipo de animal que têm, se realmente é um animal que se porta bem e que está convenientemente em estado sanitário perfeito de limpeza, etc., e que é um cão que se porta convenientemente, ou seja, não deverá ir a um restaurante sem estar a incomodar ninguém. Se as pessoas acharem que o seu animal não se porta bem não o devem levar porque não se deve incomodar as outras pessoas que estão no mesmo restaurante. Vemos, por exemplo, que no resto da Europa o nível de educação a nível normal dos cães está mais elevado do que o nosso. Ainda temos um percurso grande a percorrer no estado da educação dos nossos animais e, portanto, vemos cães em restaurantes no estrangeiro extremamente bem comportados, às vezes nem se dá por eles. Muitas vezes acontece precisamente o contrário em Portugal. Mas na rua, nos parques, em todo o lado, os cães ainda têm um nível de educação bastante aquém daquilo que seria expectável.



Porque acha que há poucos restaurantes a aderir?

As pessoas têm algum receio. Para esta lei ser perfeitamente bem aplicada tem de haver muito bom senso por parte dos tutores dos animais, portanto o tutor tem de saber exactamente se o seu animal pode ou não entrar nesse estabelecimento. Muitas vezes deduzo que o dono de um restaurante tem medo que eventualmente pela presença de um animal possa estar a perder alguns clientes. Haverá ainda restaurantes que terão mais facilidade de acomodar esses animais e outros menos, tudo depende da configuração e dimensão do próprio restaurante. Enquanto é mais comum em Portugal vê-los em esplanadas, dentro do restaurante ainda se vê muito pouco.



Acha que é uma medida pensada para os animais ou para as pessoas?

Foi pensada para as pessoas porque claro que o animal prefere estar noutro espaço qualquer do que num restaurante. É para facilitar a vida das pessoas que possam não ter sítio para o deixar ou porque, por qualquer motivo, não o querem deixar sozinho ou porque estavam com ele na rua e resolveram entrar no restaurante. Não vejo como é que um animal se sinta muito bem dentro de um restaurante que não é o espaço ideal para ele estar, prefere muito mais um exterior.



Como é que acha que os animais se vão sentir?

Haverá de tudo, mas se calhar também não é um sítio onde o animal mais gostará de estar, num sítio fechado, em que há vários cheiros, vários odores, etc., O animal tem que estar ali muito bem-educado, não deve ladrar, não deve estar aos saltos, não deve estar a uivar...



Que tipo de animais se conseguiriam adaptar a isto?

Diria que enquanto cães muito pequeninos é muito fácil e já temos muitas vezes visto que até vão em bolsinhas, carteiras de senhoras, põem-se ao colo, enquanto cães de grande porte é muito difícil. Isto também implica que o cão tenha que estar em perfeitas condições de higiene. Não é aceitável que um cão, que esteja muito maltratado, por exemplo, um cão de guarda exterior que tem um cheiro característico entre num espaço público de restauração, isso até pode ter algum perigo para a saúde pública. Desde que as pessoas observem as condições máximas de controlo e higiene do seu animal não vejo inconveniente. Tudo tem os seus pros e contras. É uma lei que penso que nunca terá uma grande aplicabilidade mesmo pelos próprios tutores dos animais que não se sentem muito à vontade de levar para dentro de um restaurante, a não ser cães de muito pequeno porte e isso já se vê, mesmo quando não era permitido.



Como é que vê a forma como as pessoas cuidam dos animais hoje em dia?

Estão a melhorar cada vez mais, mas ainda estamos muito aquém dos padrões de países que têm uma canicultura bastante avançada e uma cultura de um animal de companhia bastante avançada, mas temos feito grandes evoluções.

O que se poderia melhorar?

Para já tem que melhorar muito a parte da educação. Se formos a Inglaterra, a França e outros vários países, vemos cães a conviverem uns com os outros de uma maneira saudável e a passar na rua e ninguém se mete com ninguém. Aqui em Portugal não é bem assim. Os cães muitas vezes tendem a brigar uns com os outros, no fundo, a educação dos tutores também se reflecte nos animais. Se uma pessoa não tiver um nível de educação também não vai educar bem o seu animal. Aos poucos estamos a dar passos largos e há uma nítida melhoria nesta temática do animal de companhia.