Greta Thunberg pediu desculpas por ter dito que os políticos deveriam ser "encostados à parede" num discurso em Turim, Itália, o que foi considerado por algumas pessoas como uma alusão à violência.

A ativista pelo clima pediu desculpa pelo Twitter pelas palavras proferidas na sexta-feira. Disse: "Os líderes mundiais ainda estão a tentar fugir das suas responsabilidades mas temos que nos assegurar que não o conseguem fazer. Vamos ter a certeza que os encostamos à parede e eles terão que fazer o seu trabalho, que é proteger o nosso futuro."

No Twitter, Thunberg explicou que era uma expressão usada na Suécia, que significava "responsabilizar alguém".



... improvise speeches in a second language.

But of course I apologise if anyone misunderstood this. I can not enough express the fact that I - as well as the entire school strike movement- are against any possible form of violence. It goes without saying but I say it anyway. — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 14, 2019

"É o que acontece quando improvisamos discursos numa linguagem que não a nossa. Mas claro que peço desculpa se alguém percebeu mal. Não consigo frisar o facto de que eu – bem como todo o movimento da greve estudantil pelo clima – sou contra qualquer forma possível de violência", sublinhou Greta Thunberg.

A ativista vai para a Suécia para passar o Natal e descansar. "Estarei em casa durante o Natal e depois vou fazer uma pausa porque é preciso descansar", afirmou em Turim. "De outra maneira, não conseguiremos fazer sempre isto."