Esta sexta-feira, Greta Thunberg celebrou o seu 17.º aniversário. Porém, a ativista pelo clima não deixou de assinalar estes dias da semana como sempre: manteve a greve à frente do parlamento sueco.

"Eu não sou o tipo de pessoa que celebra aniversários", afirmou Thunberg à agência Reuters. Passou sete horas junto ao parlamento, em Estocolmo, apesar do frio de inverno.

"Fico aqui a fazer greve desde as oito até às 15 horas… depois vou para casa", relatou. "Não vou ter bolo de aniversário mas vamos jantar."

Ao longo dos últimos doze meses, Greta Thunberg atravessou o mundo de carro, comboio e barco para exigir ações contra as alterações climáticas. "Foi um ano estranho e ocupado, mas também muito bom porque encontrei o que quero fazer com a minha vida e o que faço está a fazer a diferença", considerou.





