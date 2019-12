A história real de Carlos Tevéz em série da Netflix

O primeiro episódio da nova série da Netflix começa com duas entradas a pés juntos: na primeira, ouvimos o futebolista Carlos Tévez, o próprio, dizer "nunca tive a noção de ter estado muito perto de morrer" (o que já pressupõe que viveu paredes meias com a morte); na segunda, recuamos a 1984 e vemos como, com pouquíssimo tempo de vida, a estrela argentina ficou com 50% do corpo queimado. Apache: La Vida de Carlos Tévez não é um conto de fadas, é o que pode ser: um retrato honesto do que foram os primeiros anos de vida do futebolista num bairro difícil de Ciudadela, Buenos Aires. Para nascer, a série baseou-se em acontecimentos reais, mas foi também ficcionada, uma vez que algumas personagens, diálogos e acontecimentos foram acrescentados à realidade para efeitos narrativos.Carlos Tévez acompanhou todo o processo, participando até no objeto final: no início de cada episódio, surge a fazer pequenas declarações que ajudam o espectador a perceber como o adulto Tévez olha hoje para o jovem Carlitos. Apache: La Vida de Carlos Tévez começa em 1984 (ano do nascimento do jogador) mas salta quase de imediato para 1996 (ano em que o hoje jogador do Boca Juniors começa a dar nas vistas no campo, jogando no All Boys, sendo aliciado para o Argentinos, onde nasceu Maradona).A espaços, a história há de regressar a 84 para mostrar em que ambiente familiar cresceu o jogador. Em todos os momentos, a ação decorre no bairro Fuerte Apache (dois jovens atores da série vivem ainda lá, inclusivamente). Rapidamente fica claro que a série se preocupa sobretudo com um tema: o contexto (de gueto, de crime, de medo) em que Carlitos Tévez cresceu.Logo no segundo episódio, ouvimos o jogador explicar, impávido, como durante muito tempo o medo passou longe: "Às vezes estávamos a jogar futebol, começavam os tiros e as balas passavam a voar por nós e nós escondíamo-nos ou atirávamo-nos ao chão, mas depois ríamo-nos e dizíamos: ‘Deves ter-te borrado todo!’ Não tínhamos noção do que se passava. Éramos miúdos." Na estreia da série na Argentina, Tévez (um dos mais queridos futebolistas do país) disse tudo: gravar a série "foi muito lindo, mas muito duro".