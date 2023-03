Múmia pré-hispânica com cerca de 800 anos descoberta em mochila de estafeta no Peru

As autoridades peruanas descobriram uma múmia pré-hispânica, com idade entre os 600 e 800 anos, na mochila de um estafeta de uma empresa de entregas ao domicílio na região de Puno, junto à Bolívia.







JAVIER ZUNIGA – NOTICIAS SIN FILTRO PUNO TV

O Ministério da Cultura peruano especificou esta terça-feira, em comunicado, que os restos mortais, classificados como bem cultural nacional, foram identificados como um homem adulto mumificado, presumivelmente da zona leste de Puno.Fontes daquele ministério adiantaram à agência Efe que a múmia teria mais de 45 anos e aproximadamente 1,51 metro de altura, segundo as investigações preliminares.A descoberta, segundo a imprensa local, ocorreu no último sábado, durante uma ação de patrulha de rotina pela polícia.Os agentes encontraram três homens a consumirem bebidas alcoólicas, um destes com uma mochila de entrega de uma empresa de entregas ao domicílio.No interior desta encontravam-se restos mortais humanos em posição fetal e tecidos moles com características correspondentes a uma múmia, sendo que os factos foram comunicados ao Ministério Público e ao Ministério da Cultura.O estafeta alegou que guardava a múmia na casa dos seus pais e que a retirou para que esta pudesse ser vista pelos seus amigos do bairro, segundo o jornal El Comercio.Após a descoberta, o Ministério da Cultura determinou imediatamente o confisco dos restos mortais "para proteger e preservar o património".As autoridades competentes estão agora a realizar as diligências necessárias para a proteção física e jurídica da múmia, considerada património cultural no país andino.O Ministério da Cultura apelou ainda à população para "colaborar ativamente na defesa e proteção" do património cultural e a comunicar qualquer constatação semelhante às autoridades.