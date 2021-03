Cancro: “Quando tenho a prótese, não sou diferente”

"As pessoas deixam de sorrir para nós." É desta forma que a psicóloga Cristina Sá Carvalho descreve a reação de muitas pessoas perante os doentes com cancro. "Não querem ver-nos. Há sempre uma angústia no olhar." A psicóloga teve um cancro na mama e diz que sentia sempre a pena no olhar das pessoas e chegou a ouvir comentários mais duros. "Deixa-me cá ver se ainda está bonita." O que se responde perante um comentário desses? "Fica-se a olhar e pensamos: 'Com esta não volto a encontrar-me.' Temos de nos proteger."



Para proteger as mulheres e para as empoderar é que trabalha Cláudia Piloto. A cabeleireira, filha da conhecida cabeleireira Lúcia Piloto, dedica-se a trabalhar com mulheres com doenças oncológicas e outro tipo de problemas de saúde que necessitam de próteses capilares e cuidados de pele. Mas esqueça tudo o que pensou quando ouve a palavra perucas. Não é disso que se trata.





No estúdio de Cláudia Piloto todas as próteses são feitas à medida, com cabelo natural e só depois de a especialista estudar o que a paciente quer. A qualidade e a atenção ao detalhe é tal que Tatiana, que teve dois cancros e depois de uma cirurgia à cabeça resolveu fazer uma prótese com Cláudia, teve um colega do trabalho a puxar-lhe o cabelo. "Ele não acreditava que fosse uma prótese."



Autoestima e motivação

Foi há nove anos que Cláudia Piloto começou estes tratamentos e próteses, a pedido de uma pessoa próxima que estava em processo de quimioterapia. A cabeleireira criou-lhe um cabelo especial. Desde então já ajudou mais de 1.500 mulheres. Como explica no seu site "apoia em particular mulheres que como consequência de doença oncológica ou do respectivo tratamento enfrentam a perda de cabelo ou alterações no aspecto global da sua pele." Além do stylling e dos cuidados de estética, na BelieveInYourself a especialista também investe na motivação.







"Não tenho modelos para mostrar, porque tudo o que faço é personalizado. Só depois de conversar com as pessoas e perceber o que procuram, é que decidimos o que fazer." A primeira consulta, de uma hora, serve para conhecer a pessoa e para perceber o tratamento vão fazer e de quantos meses será.



Depois disso cria-se um plano para perceber como será feito o acompanhamento. "São elas que decidem como querem viver o processo: com ou sem cabelo." É que mesmo sem cabelo é preciso tratar da pele para o cabelo nascer melhor. Tudo contribui para que a pele e o cabelo recuperem, explica a especialista.



"Incentivo-as a sentirem-se bem com elas mesmas e por isso é preciso mais componentes. Por exemplo, aconselho sempre a uma consulta de nutrição – essencial para recuperação e para viver este processo – e a fazer caminhadas de 30 minutos por dia. Para a regeneração da pele é fundamental. Ainda lhes dou dicas de rotinas para se hidratarem, com produtos específicos." Cláudia Piloto dá ainda dicas de meditação antes de dormir. "Deixam o dia que passou, esse já passou. E ficam em paz."