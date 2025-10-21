Grande mestre de xadrez Daniel Naroditsky morre aos 29 anos

O norte-americano morreu de forma "inesperada", revelou o seu clube.

Daniel Naroditsky, grande mestre de xadrez norte-americano, morreu aos 29 anos de forma "inesperada", informou o Charlotte Chess Center, clube que representava. Naroditsky era um dos jogadores de xadrez online mais conhecido do mundo.



Daniel Naroditsky, mestre de xadrez, faleceu aos 29 anos Kelly Centrelli/Charlotte Chess Center via AP

Num comunicado oficial, o clube escreve: "É com muita tristeza que partilhamos o falecimento inesperado de Daniel Naroditsky. Daniel era um talentoso jogador de xadrez, comentador e membro estimado da comunidade. Era um filho, irmão e amigo leal. Vamos honrar o Daniel e relembrar a sua paixão pelo xadrez e inspiração que nos transmitiu todos os dias".

Nascido em 1995 na Califórnia, Naroditsky recebeu o título de grande mestre aos 18 anos, em 2013. No seu currículo tinha já uma vitória no campeonato mundial sub-12 e vários livros de estratégia de xadrez que escreveu durante a adolescência, enquanto subia nos rankings mundiais.

Naroditsky era um jogador excepcional tanto no xadrez "tradicional" como na sua versão "blitz" (versão mais rápida do jogo).

Online, Naroditsky ficou conhecido por transmitir em direto os seus jogos e comentar os jogos de outros jogadores. Por vezes havia centenas e até milhares de pessoas a assistir em direto às suas transmissões na plataforma da Twitch ou do YouTube. No último vídeo que publicou no YouTube, Naroditsky afirmou que estava "de volta e melhor do que nunca" depois de uma pausa nas transmissões auto-imposta.

"Estou devastado. Esta é uma perda enorme para o mundo do xadrez", disse o número dois do xadrez mundial, Hikaru Nakamura, numa publicação na rede social X. "Ele adorava fazer streaming e tentar ser um professor. O mundo do xadrez está-lhe muito agradecido", acrescentou numa transmissão em direto.