Gün Semin sorri facilmente. Percebe-se, já que a conversa com a SÁBADO é sobre a felicidade e a via para lá chegar: o cheiro. Durante duas horas, o professor catedrático de origem turca revela as etapas da experiência laboratorial, os requisitos da amostra e o potencial do projeto.



Potion é o nome, sigla para Promoting Social Interaction through Emotial Body Odours (em tradução livre, promover interacção social por odores corporais emotivos). Parece complicado – e é. Os participantes são expostos a filmes, que induzem às emoções e à transpiração. O suor é depois analisado pela Universidade de Pisa, que tentará reproduzi-lo artificialmente por um modelo químico . A seguir, testa-se se este suor produz nas pessoas os mesmos efeitos que o natural.



Serão 36 meses de intensas pesquisas, ou seja três anos, envolvendo equipas de oito países. O laboratório do ISPA – Instituto Universitário, em Lisboa, um dos envolvidos no estudo internacional, procura voluntários e lança o mote: "Pagamos para veres filmes". Os interessados podem enviar um mail com o assinto Potion para estudossobreoolfacto@gmail.com.



Espreitámos o laboratório onde decorrem as experiências do projeto Potion. Quando começaram?

Há 10 dias. Precisamos de 100 amostras masculinas e 100 femininas. Estamos a recolher suor porque queremos encontrar o cheiro da felicidade. Na fase re recolha, expomos os participantes a excertos de filmes, de 25 minutos, que induzem à felicidade ou ao medo. São filmes clássicos, como o francês Amigos Improváveis [2011] e o de animação Livro da Selva [2016]. Para as emoções negativas, exibimos o drama A Escolha de Sofia [1982].





