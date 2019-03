O seu nome é Yoshiro Nakamatsu mas prefere que o tratem por Dr. NakaMats – diz que deixou a letra "u" para trás porque um nome com oito letras é mais fácil de recordar. O inventor japonês é a pessoa com mais patentes no mundo, com 3562 criações registadas – três vezes mais do que Thomas Edison - e que incluem coisas tão obsoletas como as disquetes, tão úteis como o CD ou o DVD, e tão inúteis como o ar condicionado mais pequeno do mundo, uma peruca de auto-defesa ou um taco de golfe que toca uma música de celebração quando a bola entra no buraco.

Com 91 anos, descreve-se como "um cruzamento entre Leonardo da Vinci e Steve Jobs" e, ao Great Big Story da CNN, Nakamatsu refere que "para criar várias invenções", tem "muitos diferentes processo".