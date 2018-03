e discretas, de preferência azuis escuras".





chocantes" e "que revelam concepções de puro totalitarismo a lembrar países onde imperam os fundamentalistas religiosos".

O Hospital de Cascais decidiu aprovar um novo regulamento interno com várias normas relacionadas com a apresentação dos seus funcionários. De acordo com o Sindicato dos Médicos da Zona Sul, as regras implementadas proíbem o uso de sandálias, piercings ou tatuagens visíveis e perfume que não seja "agradável".É recomendado ainda o uso de maquilhagem discreta, desodorizante sem cheiro e, para os homens que estão na recepção do hospital, "meias lisasO Sindicato dos Médicos da Zona Sul publicou um comunicado onde se insurge contra algumas medidas que considera "De acordo com a Renascença, o novo regulamento interno do Hospital de Cascais foi aprovado em Outubro de 2017, mas só agora chegou ao conhecimento do Sindicato, que considera que as medidas revelam "uma atitude política e gestionária de militarização do local de trabalho".Além das normas descritas acima, o Sindicato enumera ainda outras regras impostas por aquela unidade hospitalar: usar 'rabo-de-cavalo' se o comprimento do cabelo estiver abaixo dos ombros; desodorizante sem cheiro; perfume leve, fresco e agradável; a maquilhagem deve ser discreta, baton e sombras em cores nude, base, lápis e rímel adequados à fisionomia de cada pessoa; não se deve usar chinelos, sandálias e botas, não devem estar visíveis piercings, jóias ou tatuagens; não devem ser visíveis peças de roupa que não pertençam ao fardamento.

"Os homens colocados nas recepções devem, entre outras coisas, usar meias lisas e discretas, de preferência azuis escuras. As mulheres devem usar as saias à altura do joelho, collants em tom natural ou azul escuro, camisa abotoada ao nível do peito e só poderão usar jóias simples e discretas em quantidade reduzida, e os brincos terão de ser curtos e junto à orelha", pode ler-se ainda no comunicado do Sindicato.



O Sindicato considera que este regulamento coloca em "causa a liberdade e a individualidade dos trabalhadores" e promete "accionar todas as diligências legais para impedir que aquele hospital se transforme em caserna militar".