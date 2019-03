Como se separa a palavra agressor, da palavra progenitor? Não se separa. Uma palavra anula a outra, na sua fundação. Tendo o tribunal de família consciência disso mesmo, então porquê querer fazer do superior interesse da criança, o superior interesse da palavra "pai"? A palavra pai, deve ser utilizada juntamente com a palavra mãe. A palavra agressor é juntamente utilizada com a palavra violência. Assistimos em muitos casos de violência doméstica (onde as crianças são vítimas diretas e as penas respectivas para proteger as mães, deveriam ser as mesmas para proteger os filhos) não à guarda partilhada mas sim à brutal e destruidora guarda imposta!

Moldura, mas sem pena.

Nos casos de violência domestica temos assistido a uma moldura penal em branco. Numa altura em que as mulheres são mortas quase numa base diária, continuamos a olhar para a mesma moldura penal e ainda por cima aplicada 90% das vezes sob a forma suspensa. É preciso um alargamemto substancial da moldura penal para este tipo de crime! Com urgência! Deixo aqui uma nota de reflexão: Se fossem homens a serem mortos por mulheres numa base diária, assistiamos com certeza a uma PENA sem moldura!