A história de Toby inspirou campanha nas redes sociais.

Um dia de Abril, Toby foi deixado pelos donos na Carolina do Norte, estado norte-americano. Porém, percorreu os 19 quilómetros que separavam aquele lugar e a sua casa para voltar à família.



Quando se aperceberam da sua chegada, os donos não ficaram contentes. Pegaram no gato de sete anos e levaram-no a um gatil, onde pediram que fosse eutanasiado – apesar de saudável. Os funcionários das instalações geridas pela Sociedade para a Prevenção da Crueldade contra os Animais (SPCA) não avançaram com a injecção letal e começaram uma campanha nas redes sociais para que ele fosse adoptado, e em prol de uma caminhada pelos direitos dos animais.



O slogan da caminhada, cuja imagem de divulgação mostrava Toby, foi: "Se ele se dispôs a percorrer 19 quilómetros, tu serias capaz de percorrer um para salvar milhares de animais como ele?"



Os esforços compensaram: Toby acabou por ser adoptado por uma família na sexta-feira, 13 de Abril. Agora, vive numa casa onde até tem um "irmão" gato.



Siga Toby no Instagram.