Vídeo: A Sagração da Primavera dançada como se fosse na China

Quantas vezes é preciso ouvir uma peça musical para podermos coreografar mais de uma dúzia de bailarinos? "Devo ter ouvido A Sagração da Primavera centenas de vezes na minha vida. Já a oiço desde pequeno, mas a preparar a coreografia tive de a ouvir tantas vezes que perdi a conta", garante o coreógrafo Daniel Cardoso, que vai levar a peça A Sagração da Primavera - Made in China ao palco em Lisboa este fim-de-semana, 21 e 22, depois de várias apresentações na China.O Quorum Ballet passou meses na China a ensaiar esta peça com alguns bailarinos locais, longe do seu estúdio na Amadora. "Estávamos um bocado apreensivos quanto ao que seria a reacção, porque na China eles são mais conservadores, mas a nossa interpretação foi muito bem recebida lá", explica o coreógrafo, que está à frente do Quorum Ballet desde a sua fundação.Nesta sua versão, Daniel Cardoso optou por não fazer uma interpretação linear. Em vez de ter apenas a música composta por Igor Stravinsky, pediu ao compositor Jorge Silva que criasse alguns trechos para musicar a peça. O coreógrafo optou também por mudar ligeiramente a história da peça original, inspirando-se nos guerreiros do exército de Terracota, do imperador Qin Shi Huang.É da participação de sete bailarinos chineses, da inspiração no exército de guerreiros de barro e da preparação em terreno chinês que a peça recebe o subtítulo: Made in China.A companhia vai apresentar depois a peça no estrangeiro antes de voltar a Portugal para mais apresentações. Entretanto, bailarinos e coreógrafo continuam a ensaiar no seu estúdio na Amadora, onde adoram trabalhar pois, nas palavras do coreógrafo e fundador do Quorum Balett, "sentem que estão a transformar a ideia de que a Amadora é apenas um dormitório sem lugar para as artes".O Quorum Ballet vai apresentar A Sagração da Primavera - Made in China no Cineteatro D. João V, Lg. Igreja, Damaia, nos dias 21 e 22 de Abril.Esta rubrica tem o apoio à produção da smart