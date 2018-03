É o último caso de maus-tratos a animais que gerou revolta nas redes sociais: em Espanha, uma mulher matou um gato depois de o ter trancado na máquina de lavar a roupa, e o animal ter sofrido a centrifugação. Ela gravou o momento e partilhou-o nas redes sociais.

Ao ver que o gato tinha sobrevivido à primeira lavagem, decide repetir o processo, desta vez, com detergente adicionado. A mulher chega mesmo a comentar o vídeo, enquanto o grava: "Pronto, continua a miar. Até parece que os gatos não têm sete vidas!".

As imagens originaram uma enorme onda de indignação social com mais de 300 mil assinaturas numa petição na plataforma Change, que exige que a autora destes actos seja levada à justiça. A Plataforma Cívica de Justiça e Defesa Animal, uma organização espanhola sem fundos lucrativos, já está a investigar e a recolher provas sobre o caso e promete iniciar acções legais contra a mulher que partilhou o vídeo.

O Partido Animalista de Espanha, PACMA, também se veio juntar à causa para denunciar a mulher que fez o vídeo. Silvia Barquero, presidente do PACMA, assegurou que o objectivo do partido é que a autora destes actos "seja condenada à pena máxima por maus-tratos animais, que seria de 18 meses de prisão e 3 anos de impossibilidade de ter animais", assegurou em entrevista ao jornal espanhol 20 minutos. Contudo, a lei concede que a pena vá até quatro anos de proibição de ter animais.

Na mesma entrevista, Barquero destaca o aspecto terrível das imagens: "Ela faz isto como se fosse alguma espécie de jogo. Quando denunciamos as condições em que um caçador cuida dos seus animais, pode ser algo discutível. Aqui é um caso apenas de má-fé. Isto diz respeito ao sofrimento do animal e a uma falta de empatia total por parte do agressor e deve ter consequências exemplares."

Segundo confirma a presidente da PACMA, "a nossa advogada já assegurou que estes feitos ocorreram em Ciudad Real e já temos o nome e apelido da suposta autora do vídeo, esperamos que as autoridades o confirmem e depois avançaremos com a acusação."