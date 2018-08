Antes de lançar a Pampered Poultry em 2010, o negócio incomum de venda de fraldas para galinhas, Julie Baker nunca tinha ouvido falar de tal coisa. Hoje em dia, é a fundadora de uma marca que gera cerca de 50 mil dólares por ano (cerca de 43.1627 euros).

Há cerca de dez anos, a fundadora da marca estava a criar galinhas com a sua filha na sua pequena quinta em Clameront, no estado da Califórnia, EUA. A ideia surgiu quando viu um vídeo de uma galinha a usar uma espécie de fralda no YouTube e percebeu que esta ideia seria ideal para resolver o problema dos excrementos deixados na sua casa pela galinha favorita da sua filha – uma Old English chamada Abigail que, tal como as aves da sua espécie, defeca e urina (a urina das aves não está separada dos excrementos) mais ou menos 12 vezes por dia, o que explica a necessidade geral entre apreciadores destas aves que motivou o projecto.

Baker começou a cozer fraldas para a pequena Abigail e resolveu o problema que dias depois lhe deu a ideia para um novo negócio: vender fraldas para galinhas. Esta e a sua filha criaram um site, deram-lhe um nome e fotografaram os materiais que já tinham produzido. O negócio começou logo a dar frutos (ou ovos): as Baker receberam um elevado número de encomendas nos primeiros meses, tanto de pessoas que costumam frequentar e preparar-se para espectáculos de aves como de outros que simplesmente tinham em casa uma galinha de estimação.

Actualmente, a Pampered Poultry vende cerca de 500 a 1.000 fraldas por mês pelo valor de 18 dólares (cerca de 15.53 euros). "Não há um único estado [nos EUA] para o qual eu não envie encomendas de fraldas", contou Baker em entrevista ao The Outline. "Toda a gente queria saber onde as [fraldas] tínhamos arranjado e as ordens começaram a surgir", revela. "Tenho muitos clientes que têm as galinhas sempre no interior das habitações e adoram as fraldas."



Além das fraldas, a marca vende ainda peep pouch - uma espécie de cadeira de tecido para segurar pintos de uma forma segura, uma vez que estes são bastante frágeis - e tutus. O principal produto do negócio têm tamanhos dos XS ao XL, ou seja, de garnizes (galinhas pequenas com plumagem colorida) a Orpingtons (aves inglesas que podem chegar a pesar 5kg).





Segundo a mesma publicação, perto de 1% da população residentes nas cidades de Nova Iorque e Los Angeles mantêm galinhas de estimação dentro de casa.

As fraldas podem ser lavadas na máquina e são colocadas sobre as penas traseiras da galinha. No seu site, Julie Baker explica que as fraldas não causam dor ou desconforto ao animal, desde que este já tenha atingindo a idade adulta e que seja possível colocar um dedo sem esforço entre as penas do animal e a fralda, de forma a verificar que não está muito apertado. Segundo a fundadora, as galinhas costumam demorar mais ou menos 20 minutos a habituar-se ao objecto e podem ter algumas reacções como bicar o tecido, não se mexerem ou tombarem para o lado. Se estas reacções passarem num curto espaço de tempo, a galinha ficará bem.