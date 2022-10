Alenquer, o campo às portas de Lisboa

No sopé da Serra de Montejunto, na zona norte de Alenquer, abriu recentemente uma oferta de alojamento inovadora na região, onde os hóspedes, sem perderem o conforto, podem dormir em plena harmonia com a natureza, a apenas a 50 quilómetros da capital. Os oito domos geodésicos do Sóis Montejunto Eco Lodge – metade deles para famílias, até quatro pessoas, e com cozinha e casa de banho –, interligados por passadiços de madeira, possuem todas as comodidades de um hotel, mas com um isolamento que garante privacidade aos hóspedes.