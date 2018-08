Um trabalhador de um ringue de patinagem em Beaver Creek, Estados Unidos, fez o dia de um pequeno rapaz de cadeira de rodas, ao ter ajudado os pais a patinarem com o jovem no gelo. A mãe da criança considerou que o funcionário, um total desconhecido da família, tratou o jovem como "uma pessoa normal" e não como um "menino especial."

Charlie Sumner tem paralisia cerebral e isso fê-lo "isolar-se", contou a mãe, Jamie Sumner, ao programa de televisão norte-americano Good Morning America. Jamie é a autora do livro "Unbound", um livro sobre ser-se mãe de uma criança com necessidades especiais.

O rapaz de seis anos usa uma cadeira de rodas para se deslocar. Charlie tem dois irmãos mais novos, gémeos de quatro anos. A família já tinha feito férias neste local. Porém, foram um desastre.

Mas desta vez foi bastante diferente. "O Charlie escalou connosco, pois levámo-lo às costas numa mochila, e andou de comboio. Nós certificámo-nos de que ele fazia tudo. Contudo, a patinagem no gelo era uma actividade que ainda não tínhamos descoberto como é que faríamos", revelou a mãe.

Já era hábito na família separarem-se, afirma Jamie: "Quando vamos ao parque, eu levo o Charlie a dar um passeio e o Jody, o pai, fica a brincar com os gémeos". O irmão e a irmã mais nova de Charlie insistiram para irem patinar. O desejo deles devia-se ao seu pai jogar numa equipa de hóquei no gelo.



Enquanto os gémeos patinavam com o pai, Charlie ficou fora do ringue a assistir com a mãe. Um trabalhador do ringue estava a ajudar Jody a ensinar os gémeos a esquiar. "Charlie continuava a apontar para o gelo", conta a mãe. E acrescentou: "O funcionário veio ter com ele e perguntou-lhe se ele não gostaria de ir para o gelo. Eu não estava preparada, nem sequer sabia que isso era uma opção".

"Muita gente acha o Charlie querido, mas raramente oferecem-se para ajudá-lo. Mas este homem não tratou o Charlie de forma especial. Abordou-o como uma criança normal, da mesma forma que falou com os meus outros filhos", disse Jamie.

Assim, a mãe, com a ajuda deste trabalhador, levou o filho para o gelo. O pai acabou por assumir o controlo da cadeira de rodas de Charlie. "Ele adorou. Ele adora quando andamos com ele rápido e quando o fazemos girar", referiu a mãe.