Um motorista de autocarro expulsou passageiros que se recusaram a ajudar um homem em cadeira de rodas a entrar num autocarro em Paris. Todos os passageiros foram obrigados a sair e apenas o homem em cadeira de rodas foi transportado pelo motorista.

De acordo com a imprensa internacional, no passado dia 18 o motorista obrigou todos os passageiros a sair por se terem recusado a abrir passagem para o homem entrar pela rampa para subir para o veículo.

Hier en attendant le bus à Paris, personne ne voulait se pousser. Comme personne ne bougeait le chauffeur s'est levé et à dit "Terminus ! Tout le monde descend! Après il est venu me voir et m’a dit "vous pouvez monter et les autres , vous attendez celui d'après!

François Le Berre pic.twitter.com/Icb5fqPMfD