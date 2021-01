A carregar o vídeo ...

Destreza de intelecto não lhe falta, nem a idade lhe tira a rapidez de raciocínio. A perna, essa, já vai mais trôpega. Estava sozinho quando caiu, em casa. O que fez? "Levantei-me. É o início da velhice", diz à SÁBADO. Jorge Silva Melo, encenador, realizador, autor, fundador dos Artistas Unidos (há 25 anos), acumula filmes, documentários e peças de teatro. Em fevereiro, estreia A Morte de um Caixeiro-Viajante, de Arthur Miller, no Teatro D. Maria II, em Lisboa. Uma peça com ecos da situação que enfrentamos hoje, já que fala de um homem de 50 anos que deixa de ter lugar na sociedade. "É a recusa dos velhos. Velhos, vão para os lares, se faz favor, não chateiem", atira, sarcástico. Mas para esse papel de velho num lar, recusa inscrever-se. Nem quer que o chamem de histórico. "Não gosto nada. Parece que estou arrumado, mas tenho coisas a dizer e quero dizê-las. Se não querem ouvir, o problema não é meu."Adoro trabalhar. Mesmo com estas limitações, é uma vitória diária. Ontem era feriado [8 de dezembro], estivemos a ensaiar uma peça para a rádio bastante bonita da Lluïsa Cunillé, chamada Nevoeiro. Soube-me tão bem estar a descobrir um texto.Gosto de trabalhar, de sair de casa para ir para algum sítio. Não ter horas obrigatórias faz-me imensa impressão.