Concerto solidário pela Ucrânia esgotou no Porto, mas ainda pode deixar a sua contribuição

"Uma Voz Pela Paz", assim se chama a iniciativa que mobilizou artistas de vários quadrantes musicais portugueses que quiseram mostrar a solidariedade do setor para com o povo da Ucrânia. A receita do concerto, que acontece às 21h30 do dia 15 de março, na Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota, reverte na totalidade para a Cruz Vermelha ucraniana, para a ONG Voices of Children e para a UBTS – Emergency Center.