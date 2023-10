Influencers, cyberbullying e o Colégio da Barra: estes são os novos Morangos com Açúcar

A nova versão da série que marcou uma geração chegará com um elenco novo mas também com algumas caras conhecidas

A nova versão da série que marcou uma geração chegará com um elenco novo mas também com algumas caras conhecidas DR

Vinte anos depois, o Colégio da Barra volta a ganhar vida com novos romances, amizades, mistérios e desentendimentos: tudo aquilo a que a adolescência tem direito. Na apresentação do primeiro episódio de Morangos com Açúcar (2023) à comunicação social, aguardava-se com expetativa a chegada dos atores que vão protagonizar a nova série, com estreia marcada para 23 de outubro, na TVI e na Prime Video, às 21h30.